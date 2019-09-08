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<a href="https://33live.ru/novosti/08-09-2019-sdelano-zayavlenie-o-vozmozhnostyax-muzha-pomoch-zavorotnyuk.html" target="_blank">Сделано заявление о возможностях мужа помочь Заворотнюк</a> - Уже который день в Сети обсуждают всплывшую информацию о том, что здоровье главной звезды сериала Моя прекрасная няня резко ухудшилось. Бывшая супруга Петра Чернышева, фигуристка Наталья Анненко сделала важное заявление о встревоживших народ событиях.