В Красноярском крае обнаружили разбившийся вертолет и останки людей. Ми-2 пропал почти месяц назад. По данным следствия, вылет был осуществлен с существенными нарушениями – отсутствовал план полета и летное задание, не были уведомлены службы управления воздушным движением.

Следственный комитет обнародовал кадры с места крушения вертолета Ми-2, пропавшего около месяца назад в Красноярском крае.Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте, вечером 11 августа воздушное судно взлетело из поселка Коротчаево в Ямало-Ненецком автономном округе, и взяло курс на Дудинку.Вылет состоялся "без проведения оценки летной годности, без составления плана полета и получения летного задания в службах авиационной навигации и без уведомления служб организации воздушного движения", — подчеркнули в ведомстве.Вертолет, на борту которого находились три человека, не прибыл в пункт назначения. Разбившийся Ми-2 удалось найти только в минувшую субботу, 7 сентября. Винтокрылую машину и останки людей обнаружили в 25 километрах к юго-западу от Дудинки.Расследование обстоятельств ЧП продолжается, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта".