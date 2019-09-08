Телеведущий Максим Галкин в эфире программы Сегодня вечером сделал неожиданное признание. По словам шоумена, его сын Гарри мешал Пугачевой есть яичницу по утрам.
<a href="https://33live.ru/novosti/08-09-2019-syn-meshal-alle-pugachevoj-zavtrakat.html" target="_blank">Сын мешал Алле Пугачевой завтракать</a> - Телеведущий Максим Галкин в эфире программы Сегодня вечером сделал неожиданное признание. По словам шоумена, его сын Гарри мешал Пугачевой есть яичницу по утрам.
[url=https://33live.ru/novosti/08-09-2019-syn-meshal-alle-pugachevoj-zavtrakat.html]Сын мешал Алле Пугачевой завтракать[/url] - Телеведущий Максим Галкин в эфире программы Сегодня вечером сделал неожиданное признание. По словам шоумена, его сын Гарри мешал Пугачевой есть яичницу по утрам.