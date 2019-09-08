Телеведущий Максим Галкин в эфире программы Сегодня вечером сделал неожиданное признание. По словам шоумена, его сын Гарри мешал Пугачевой есть яичницу по утрам.

Телеведущий Максим Галкин в эфире программы "Сегодня вечером" сделал неожиданное признание. По словам шоумена, его сын Гарри мешал Пугачевой есть яичницу по утрам.