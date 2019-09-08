Президент Белоруссии Александр Лукашенко, судя по всему, оценил нашумевший сериал Чернобыль от канала HBO. Другое объяснение тому, почему Батька предъявил России претензии за события, произошедшие более 30 лет назад, найти трудно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, судя по всему, оценил нашумевший сериал "Чернобыль" от канала HBO. Другое объяснение тому, почему Батька предъявил России претензии за события, произошедшие более 30 лет назад, найти трудно.Во время визита в Брест Лукашенко потребовал компенсации от России за аварию на чернобыльской АЭС. Батько убежден, что Москва должна компенсировать потери "самой пострадавшей от трагедии стране".Белорусский лидер считает, что Россия, как правопреемник Советского Союза, ему должна. Стоит отметить, что примерно в таком же ключе рассуждает Прибалтика, требующая многомиллионную компенсацию за пресловутую "советскую оккупацию". "Пострадало треть населения Белоруссии, но ты хотя бы за это помоги – миллиардов 10–15 кубометров газа по приемлемым ценам", – цитирует Лукашенко Rusvesna.su.Как уже писали "Дни.ру", помимо прочего в Бресте Лукашенко резко высказался об отношениях с Россией и пригрозил отобрать нефтепровод "Дружба". Если белорусский лидер на такое решится, то станет для России нерукопожатным.Белорусский лидер высказался о возможной поставки нефти в Белоруссию через Польшу. В таком случае, сказал глава государства, Минск заберет себе две нитки нефтепровода "Дружба", по которому экспортируется российское черное золото.