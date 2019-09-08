После теракта в Кабуле Дональд Трамп отменил переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и представителями террористической организации Талибан (запрещена в РФ).

После теракта в Кабуле Дональд Трамп отменил переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и представителями террористической организации "Талибан" (запрещена в РФ). В результате взрыва в афганской столице погибли 12 человек, в том числе военнослужащий США.В своем Twitter Трамп написал, что планировалась его тайная встреча с ключевыми представителями "Талибана" и отдельно с Гани. Однако террористы взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле. Трамп считает, что они сделали это, чтобы "создать ложные рычаги воздействия". Президент США написал, что отменяет и встречу, и мирные переговоры.Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019Если во время таких переговоров талибы не могут договориться о прекращении огня, они не смогут прийти и к значимому соглашению, заявил Трамп.Соглашение, о котором упоминает Трамп, состоит из 11 пунктов. Оно было согласовано США и представителями "Талибана" в результате 9 раундов переговоров. Соглашение касается вывода американских войск из Афганистана. Кабул, в свою очередь, обязуется гарантировать неиспользование страны для нападения на США или другие государства.