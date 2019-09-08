Военные Турции и США начали совместное наземное патрулирование в рамках планируемого создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат на севере Сирии. По данным телеканала ТРТ, военный конвой выдвинулся из турецкого уезда Акчакале на границе с Сирией.

Военные Турции и США начали совместное наземное патрулирование в рамках планируемого создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат на севере Сирии. По данным телеканала ТРТ, военный конвой выдвинулся из турецкого уезда Акчакале на границе с Сирией.Месяц назад, 7 августа, военные Турции и США договорились о создании в Сирии центра совместных операций, а уже через несколько дней в турецкий город Шанлыурфа в 50 километрах от границы с Сирией прибыла первая группа американских военнослужащих, которые будут работать в этой структуре. Центр организован Турцией и США для реализации плана создания на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.Эта зона безопасности должна стать защитным поясом для турецкой границы, передает ТАСС. Анкара настаивает на контроле этой зоны исключительно турецкими военными.