Строительный кран не выдержал напора урагана Дориан, добравшегося до атлантического побережья Канады. Инцидент, произошедший в провинции Новая Шотландия, снял на видео один из очевидцев, наблюдавший за разгулом стихии из окна квартиры.

Днем в минувшую субботу, 7 сентября, житель Галифакса – города в провинции Новая Шотландия, расположенного на канадском побережье Атлантического океана, запечатлел на видео момент падения строительного крана.Многотонная конструкция не выдержала напора ветра – в эти выходные до Канады добрался ураган "Дориан".Обломки рухнувшего крана буквально повисли на строящемся здании.Местные СМИ, со ссылкой на чиновников из городской администрации, сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал.Напомним, что ранее ураган нанес удар по Багамам. Число жертв разбушевавшейся стихии исчисляется десятками, в списках пропавших без вести – тысячи людей.Как сообщалось ранее, "Дориан" признан сильнейшим из ураганов, воздействие которого когда-либо испытывали на себе жители Багамских островов.По предварительным оценкам, в результате катаклизма повреждено около половины домов, расположенных на архипелаге. Уничтожено и выведено из строя значительное количество инфраструктурных объектов.