После обработки данных с нескольких участков в городе Анадырь на выборах на должность мэра победу одерживает кандидат от Единой России Леонид Николаев. Сообщается, что он лидирует с отрывом в три раза от ближайшего конкурента.

После обработки данных с нескольких участков в городе Анадырь на выборах на должность мэра победу одерживает кандидат от "Единой России" Леонид Николаев. Сообщается, что он лидирует с отрывом в три раза от ближайшего конкурента.Данные с одного участка на выборах мэра города Анадырь показали убедительное превосходство кандидата от "Единой России". Леонид Николаев получил поддержку в три раза большую, чем его ближайший конкурент, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. В пресс-службе партии уточнили, что кандидат побеждает на выборах после обработки данных с нескольких участков.Отметим, именно Чукотский округ дал старт Единому дню голосования 8 сентября. Всего в городе были открыты пять избирательных участков.Леонид Николаев был выдвинут на выборы мэра города Анадырь в качестве кандидата президиумом "Единой России" по результатам конференции Анадырского городского местного отделения. "Леонид Николаев имеет достаточно большой опыт работы на руководящих должностях", – подчеркнул депутат Госдумы, руководитель межрегионального координационного совета партии в ДФО Сергей Сопчук.С 30 апреля кандидат от "Единой России" занимал должность исполняющего обязанности главы городского округа. "Он активно включился в работу: проводит много выездных мероприятий и уделяет большое внимание работе непосредственно с жителями", – заметил Сергей Сопчук.