Избирательные участки в Якутии, Амурской области и Забайкалье закрылись. Комиссии приступают к подсчету голосов.

Избирательные участки в Якутии, Амурской области и Забайкалье закрылись. Комиссии приступают к подсчету голосов.В Якутии выбирали глав и депутатов муниципалитетов. В Благовещенске – депутатов городской думы, передает ТАСС.Забайкалье выбирает губернатора, на этот пост претендуют временно исполняющий обязанности главы края Александр Осипов, зарегистрированный самовыдвиженцем, представитель "Партии РОСТА" Яна Шпак, Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" и Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".Победителем станет тот, кто наберет больше 50% голосов, передает "Интерфакс".Отмечается, что выборы в целом проходят без серьезных нарушений.