Голландский защитник английского Ливерпуля Вирджил ван Дейк в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт, который будет рассчитан на шесть лет – до 2025 года.

Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт, который будет рассчитан на шесть лет – до 2025 года.Текущее соглашение 28-летнего игрока обороны с "красными" рассчитано до лета 2023 года. Как сообщает Sport24.ru со ссылкой на Mirror, новый контракт подразумевает повышение заработной платы.Ван Дейк – воспитанник голландского "Виллем II", откуда перешел в "Гронинген". Также защищал цвета шотландского "Селтика" и английского "Саутгемптона". Зимой 2018 за 84,65 млн евро перешел в "Ливерпуль".В составе "красных" Вирджил в прошлом сезоне принял участие в 50 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре голевых передачи. Также на его счету 29 матчей и четыре гола за сборную Голландии.