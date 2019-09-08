Глава региона пообещал, что будет проведено всестороннее расследование

Глава региона пообещал, что будет проведено всестороннее расследованиеГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин назвал предварительную причину смерти пациентки родильного дома №2 города Владимира. Официальное заявление глава региона опубликовал на своей странице ВКонтакте.Сейчас проводится судмедэкспертиза, однако, по предварительным данным, причиной смерти могло стать тромбоэмболическое осложнение.Напомним, 25-летняя женщина скончалась в роддоме во время родов 6 сентября. Ребенок выжил. Новорожденная девочка сейчас находится под наблюдением врачей, ее состояние опасений не вызывает.Сейчас по данному факту следователи проводят доследственную проверку. В день трагедии из командировки