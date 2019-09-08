Недавно 43-летняя российская балерина выложила фото, на котором выглядит так, будто бы вернулась на 20 лет назад. Стройная, изящная – ровно такая, какой Анастасию Волочкову изначально полюбили поклонники балета.

Недавно 43-летняя российская балерина выложила фото, на котором выглядит так, будто бы вернулась на 20 лет назад. Стройная, изящная – ровно такая, какой Анастасию Волочкову изначально полюбили поклонники балета.Сейчас танцовщица предпочла крупно изменить свою жизнь. Поговаривают, у знаменитости имеется молодой человек, ради которого женщина так старается. Однако имени своего избранника Анастасия не раскрывает, предпочитая вместо этого показывать, как старается стать лучше для новых отношений.Волочкова сидит на довольно жесткой диете. Артистка перешла на низкокалорийные овощи и зелень. Ее коронным блюдом стали жаренные листья салата, издание Teleprogramma.pro.Кроме того, девушка перестала показываться в различных скандальных проектах, однако все равно продолжает эпатировать публику своими снимками. Так недавно Волочкова выложила на своей странице в социальной сети Instagram пикантные .В этот же раз танцовщица решила удивить поклонников. Она опубликовала в своем микроблоге фото с тренировки, которое подписала весьма просто и лаконично, сопроводив эмоджи: "Ежедневный балетный экзерсис – неотъемлемая часть моей жизни (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)".Оставить отзывы пользователи, к сожалению, не смогли – у Анастасии закрыты комментарии. Тем не менее, публикацию поклонники артистки оценили почти в семь тысяч лайков.