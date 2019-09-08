Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой отдали свои голоса на выборах в Мосгордуму на участке в Шуваловской гимназии № 1448 на улице Довженко.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой отдали свои голоса на выборах в Мосгордуму. Чета Медведевых уже более десяти лет голосует на одном и том же избирательном участке. Он оборудован в школе, которую заканчивал их сын Илья.Ранее свой голос на этих выборах отдал и президент РФ Владимир Путин. В голосовании также приняли участие Сергей Собянин, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Госдумы Вячеслав Володин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Сегодня в России — Единый день голосования. Нынешняя избирательная кампания стала одним из самых масштабных за последние годы. Выборами разного уровня охвачены все 85 субъектов РФ. Кроме того, проходит порядка 50 местных референдумов. Жители столицы выбирают депутатов Мосгордумы, а жители Московской области — депутатов муниципальных образований региона.