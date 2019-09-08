Все участки на выборах в Мосгордуму открылись вовремя и работают штатно, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его данным, избирательные комиссии приступили к работе в полном составе.

Все участки на выборах в Мосгордуму открылись вовремя и работают штатно, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его данным, избирательные комиссии приступили к работе в полном составе.В Москве в списки избирателей включены 7,31 миллиона человек. По состоянию на 10.30 утра явка в столице составила 0,43%. Такая же картина — менее 1% — и в других округах. Исключение — север и северо-восток Москвы, где явка заметно выше. Однако основной поток избирателей ожидается в районе обеда.В Москве в Единый день голосования проходят выборы депутатов Московской городской думы. Свои кандидатуры в депутаты столичного парламента представили 225 человек. Открыты 3,6 тысячи участков, кроме того работают 30 цифровых избирательных участков, где избиратели-немосквичи выбирают руководителей регионов и депутатов Госдумы.