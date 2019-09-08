Во Франции минувшим летом из-за аномальной жары скончались около полутора тысяч человек, сообщила министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен. По ее данным, половина умерших — люди старше 75 лет.

Во Франции минувшим летом из-за аномальной жары скончались около полутора тысяч человек, сообщила министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен. По ее данным, половина умерших — люди старше 75 лет.Как рассказала министр, в этом году во Франции было 18 дней очень сильной жары, что в той или иной степени затронуло практически 20 миллионов человек.Вместе с тем, продолжила Бюзен, показатель смертности 2019 года в десять раз ниже, чем во время жары 2003 года — тогда во Франции умерли 15 тысяч человек.Министр считает, что большего числа жертв удалось избежать благодаря тому, что социальные службы оперативно оказывали помощь пожилым людям. Тем не менее она призвала разрабатывать новые меры по борьбе с рисками для людей во время жаркой погоды, пишет ТАСС.Прошлым летом в континентальной Франции был поставлен температурный рекорд: 28 июня в департаменте Эро на юге страны столбик термометра поднялся до 48 градусов по Цельсию.Между тем Министерство сельского хозяйства Франции предположило в конце августа, что производство вина в стране упадет на 12 процентов в этом году из-за неблагоприятных погодных условий.