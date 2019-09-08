На Сахалине в 20:00 местного времени (12:00 по Москве) закрылись все 453 избирательных участка на досрочных выборах губернатора области. Начался подсчет голосов, предварительные итоги выборов станут известны к утру понедельника, 9 сентября.

На Сахалине в 20:00 местного времени (12:00 по Москве) закрылись все 453 избирательных участка на досрочных выборах губернатора области. Начался подсчет голосов, предварительные итоги выборов станут известны к утру понедельника, 9 сентября.По сообщению главы регионального избиркома Виктории Черкасовой, в ходе голосования жалоб на нарушения в избирком не поступало, передает РИА Новости. Явка избирателей на 18:00 (10:00 по Москве) составила 33,49 процента. Это чуть меньше, чем на досрочных выборах сахалинского губернатора в 2015 году, когда общая явка избирателей составила 37,59 процента.На нескольких улицах Южно-Сахалинска в день голосования наблюдались перебои с электричеством, однако на работу участков это не повлияло. А вот в Невельске голосование было приостановлено примерно на час из-за задымления в школе, где находился избирательный участок.Претендентов на пост губернатора Сахалинской области пятеро: Дмитрий Зенкин от "Коммунистов России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от "Коммунистической партии социальной справедливости", Дмитрий Флеер от ЛДПР и врио главы Сахалина, самовыдвиженец Валерий Лимаренко.В сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края. Обязанности главы региона после этого временно перешли к Валерию Лимаренко.