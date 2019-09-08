Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры после обмена заключенными между странами. Одной из ключевых стала тема конфликта на Донбассе.

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры после обмена заключенными между странами. Одной из ключевых стала тема конфликта на Донбассе.После того, как обмен заключенных между Россией и Украиной успешно завершился, президент Незалежной Владимир Зеленский созвонился с российским лидером Владимиром Путиным.Как пишут СМИ, политики обсуждали прошедший обмен и конфликт в Донбассе и в целом "нормализацию и оздоровление" отношений двух стран. И Путин, и Зеленский считают обмен заключенными шагом, который имеет большое значение на сегодняшнем этапе общей работы.Что касается урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, то Путин указал на необходимость соблюдения перемирия и, в целом, продолжения разведения сил и средств на линии соприкосновения. По мнению российского президента, необходимо продолжить подготовку к саммиту "нормандской четверки". Путин также выразил надежду, что встреча принесет результаты в вопросе исполнения минских соглашений. В заключение Зеленский и Путин договорились поддерживать контакт.Прошедшие переговоры оценил председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев. В своем Facebook он написал, что такая беседа – "добрый знак", который дает надежду на лучшее. Косачев считает, что диалог и обмен показали, что сегодня договороспособность Украины выше, чем была до выборов.