По-прежнему самые востребованные – рабочие кадры, от токарей и слесарей до инженеров и конструкторов.

За период пандемии число безработных во Владимирской области выросло почти в пять раз: если на первое марта на учёте в центрах занятости населения стояли 6852 человек, к 1 сентября этот показатель увеличился до 30859 человек. Такая тенденция – общая для всех территорий области, однако больше она затронула городскую местность. Люди, занятые в сельском хозяйстве, трудились в стандартном режиме – в непрерывном рабочем цикле.На сегодняшний день в регионе свободно 22 тысячи вакансий. По-прежнему самые востребованные – рабочие кадры, от токарей и слесарей до инженеров и конструкторов. Кроме того, работодатели ищут поваров и сотрудников для отельного бизнеса. Был спрос на рабочую силу и в пандемию, но специфический: требовались курьеры и другие специалисты по доставке товаров, повара и швеи.По данным на 1 сентября, во Владимирской области 6811 человек – те, кто потерял работу в коронавирусный период, – получают максимальное пособие по безработице в размере 12130 рублей. 14262 безработных получили пособие на 21682 детей, по 3 тысячи рублей на ребёнка. Напомним, эта мера поддержки была установлена с мая по август.Особое внимание- недопущение увольнения сотрудников предприятий, находящихся в сложной ситуации в связи с пандемией. . На эти цели Владимирская область получила 34 млн рублей из федерального бюджета. Проектом на сегодняшний день охвачено 626 человек. Из них 483 заняты на временных и 143 – на общественных работах, в основном, в благоустройстве.Ситуация с пандемией не приостановила и работу по национальным проектам «Демография» и «Производительность труда». Так, 106 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет и женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, смогли пройти переобучение или повысить свою квалификацию в рамках нацпроекта «Демография», по проекту «Старшее поколение» (нацпроект «Демография) обучение уже прошли 356 человек, проектом «Производительность труда» было охвачено 123 человека.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)