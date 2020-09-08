Кто должен делать вакцину в первую очередь?

Более 200 тысяч доз вакцины от гриппа поступило на аптечный склад во Владимирской области. Вакцина предназначена для защиты от 4-х типов вируса гриппа. Она должна защитить не только от гриппа и его осложнений, но и снизить риск заболеть коронавирусом. Во Владимирской области планируется охватить вакцинацией 60 процентов населения, а в группах риска – 75 процентов. Более подробно о прививочной кампании расскажет главный пульмонолог области Игорь Петряков