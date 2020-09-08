Владимирская природоохранная прокуратора провела рейд по выявлению рыбаков-нарушителей на территории Давыдовского заказника.

Владимирская природоохранная прокуратора провела рейд по выявлению рыбаков-нарушителей на территории Давыдовского заказника. О том, как рыбачить и при этом не нарушать закон - в репортаже Юлии Шуваловой.Отправился на рыбалку, но попался сам. На озеро Красное в Давыдовском заказнике приехала и природоохранная прокуратура. Рыбак проверял сети и складывал рыбу в лодку, когда его заметили. Это серьезное нарушение закона, и оно было не единственным. Обнаружен также и мопед, на котором рыбак добрался до озера. Он признался, что сетями ловил рыбу почти каждый день. Кстати, их длина 66 метров.- Днем за 2 часа - 5 килограммов, те же сети.- А какой рыбы?- Плотва крупная, окунь.- А сейчас у вас тоже рыба? Нам интересно.- Сейчас покажу. За три часа ветер переменился.- Да, мало.Татьяна Логинова, помощник Владимирского природоохранного прокурора: «Человек был задержан. В настоящее время вызвана полиция. В дальнейшем все материалы будут направлены полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела».Лес и прозрачное озеро - мечта любого рыбака. Но если оно не находится в охранной зоне. Озеро Красное - часть Давыдовского заказника. Здесь сохранились редкие виды растений и животных.Максим Сергеев, ведущий эксперт особо охраняемых природных территорий Владимирской области: «Например, здесь из животных такой редкий зверек как выхухоль. Здесь несколько нор жилых, в которых живет выхухоль. Животное со времен мамонтов сохранилось на нашей территории. И здесь мы сохраняем эту популяцию. Из растений - сальвиния плавающая. Реликтовый тоже папоротник. Все знают папоротники, как они выглядят. А это такой же папоротник, только без корней».Поймать браконьера - редкая удача, говорят защитники природы. Обычно в качестве трофеев - только сети. А нарушители так и остаются безнаказанными.Евгений Боровков, начальник отдела охраны окружающей среды единой дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области: «В этом году совместно с природоохранной прокуратурой и дирекцией особо охраняемых природных территорий выявлено 5 фактов уголовно наказуемого браконьерства. Вообще нами возбуждено по факту нарушения по факту нарушения заказника около 150 административных дел за год».Кстати, ловить рыбу в заказнике разрешается, но только на удочку. А добираться до водоемов нужно пешком или на велосипеде. Чтобы как можно меньше навредить природе. Мало кто знает, но, к примеру, выхухоль очень чувствительна. Если человек, а уж тем более машина, появились около ее дома, с этого места она уйдет навсегда.Юлия Шувалова, Семен Карпов«Вести-Владимир»