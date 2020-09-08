Сделают парк общегородского значения. Речь о садах в районе Дворца детского (юношеского) творчества. Чиновники и специалисты говорят, что процесс преображения — демократичный. То есть,

Сделают парк общегородского значения. Речь о садах в районе Дворца детского (юношеского) творчества. Чиновники и специалисты говорят, что процесс преображения — демократичный. То есть, людей спрашивают, что они хотят вместо заброшенных 28-ми гектаров в самом центре Владимира. Проводят опросы и собирают предложения на специальном сайте. Северо-западную часть, где пруды, обещают оставить нетронутой. Там гнездятся птицы