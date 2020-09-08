В этом году были произведены необходимые работы в школах №3, 11, 15 и 25 во Владимира.

Отремонтированные учебные классы, новые окна. С 2008 года депутат Госдумы, председатель общественной организации "Милосердие и порядок" Григорий Аникеев поддерживает подшефные школы и детские сады. За это время помощь уже получили более 100 образовательных учреждений. В этом году были произведены необходимые работы в школах3, 11, 15 и 25воВладимира.В гимназии3 все готово к новому учебному году. К первому сентября в одном из учебных классов были полностью заменены полы. Теперь класс стал уютнее, заниматься ребятам здесь будет комфортно и безопасно.Татьяна Ковалькова, директор МБОУ г. Владимир гимназии3: “Демонтировали станки и там были вообще дыры после этого, то есть использовать это помещение было бы совсем нельзя. А мы смогли заменить пол. Таким образом, здесь современное хорошее помещение для организации классов».Кроме гимназии3 в этом году помощь получили еще три школы. По инициативе депутата Госдумы, председателя общественной организации "Милосердие и порядок" Григория Аникеева в школах15 и 25 деревянные окна заменили на пластиковые. Также окна установили в школе11. В прошлом году замену произвели в спортзале, в этом году - в столовой.Елена Захарова, директор МБОУ СОШ11 им. М.Ф.Мануйловой: «Много лет Григорий Викторович Аникеев поддерживает образовательные учреждения региона, в том числе и нашу школу11. Мы очень признательны за эту поддержку. И спортивный зал, и актовый зал изменились. В этом году мы очень рады, что наши дети придут в совершенно обновленный кухонный зал, в нашу школьную столовую, благодаря помощи организации "Милосердие и порядок"».В новом году ребятам предстоит узнать много интересного, открыть для себя новый мир знаний. И для этого созданы все необходимые условия.Юлия Шувалова, Андрей Синягин"Вести-Владимир"