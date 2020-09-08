Каждый комитет областного Законодательного Собрания старается в полном объёме выполнять наказы избирателей

Каждый комитет областного Законодательного Собрания старается в полном объёме выполнять наказы избирателей, а это очень непросто.Особенно, если комитет отвечает сразу за несколько важнейших социальных направлений. О финансовой помощи профессиональным спортсменам, содержании детских загородных лагерей и крупных пожарах в учреждениях культуры мы поговорили с председателем комитета ЗС по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации, ректором Ковровской государственной технологической академии, доктором экономических наук Еленой Лаврищевой.Максимальная эффективность- Расскажите о работе вашего комитета. Как вам удаётся эффективно решать вопросы в самых разных областях?- Действительно, наш комитет очень многофункциональный, но его состав достаточно профессионален для того, чтобы решать поставленные задачи. Мои коллеги - известные многим владимирцам люди, которые давно работают в своих областях, достигли там высокого профессионального уровня. Это директор филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин, директор школы г. Коврова Инна Гаврилова, педагог владимирской школы Вадим Серебров, известный меценат, специалист в сфере культуры и искусства Павел Антов, журналист-практик Иван Лютков и учитель истории по образованию Иван Алтухов. В таком составе мы рассматриваем вопросы, которые касаются наших полномочий.Коллеги могут авторитетно обосновать свою позицию перед другими депутатами. Все законопроекты, которые мы вносим на рассмотрение ЗС (за истекший период их было внесено 16) - одобряют, и это значимо для нас.- Какие проекты вашего комитета можно назвать самыми значимыми за последнее время?- Основная задача, которую мы решили на сегодняшний день,это выстраивание взаимоотношений с исполнительной властью. Наш комитет работает с 3 департаментами - культуры, образования, физической культуры и спорта. Также мы взаимодействуем с 3 комитетами: по туризму, по молодёжной политике и общественным связям и СМИ.Мы активно сотрудничаем, обмениваемся информацией, которая помогает принимать значимые для наших избирателей решения. Я думаю, что ни у одного другого комитета нет настолько обширных связей и такого функционала.Фактически, едва избравшись, мы провели масштабное мероприятие - депутатские слушания. Мы организовали их для того, чтобы обсудить проблемы поддержки ведущих спортсменов нашей области. Объединили большое сообщество: ведущих спортсменов, руководителей спортивных федераций, глав муниципалитетов, депутатов и представителей исполнительной власти. Многие рекомендации, которые мы дали, уже выполнены. Участникам сборных команд, представляющих наш региона на мировых соревнованиях, повысили стипендии почти в полтора раза - с 9 до 15 тыс. рублей.Также на слушаниях мы говорили о поддержке выдающихся спортсменов и их тренеров. Исполнительная власть учла наши рекомендации. Спортсменам, которые добились значимых результатов на олимпийских играх и других крупных соревнованиях, увеличили премию в 10 раз - с 50 до 500 тыс. рублей. Тренерам повысили с 40 тыс. до 400 тыс. рублей.Совместными усилиямиКроме того, вместе с департаментом образования провели «круглый стол», который посвятили проблемам кадрового обеспечения. В этом направлении мы нашли и обозначили новые пути того, как можно привлечь молодых специалистов.Не стоит скрывать, что дефицит учителей есть во многих школах. У нас было предметное общение с директором педагогического института ВлГУ. Решили, что студенты, которые в будущем должны стать педагогами, будут проходить практику на территориях нашей области, откуда они приехали. Таким образом, мы можем заинтересовать ребят остаться работать на «малой родине».Сошлись во мнении, что сегодня нужно активнее использовать интернет-ресурсы - например, созданный департаментом по труду и занятости - «Возвращение в профессию». Но общаясь на эту тему, мы вышли на основную проблему, которая волнует всё педагогическое сообщество - существующая система оплаты труда. Именно она во многом и создаёт дефицит кадров. По этому вопросу тоже подготовили рекомендации, они переданы члену СФ Хохловой О.Н., депутату ГД РФ Игошину И.Н. Однако это проблема всероссийского масштаба. Решить её за один день - невозможно. Но хочется с удовольствием отметить, что Министерство просвещения РФ готовит предложения по созданию единой системы оплаты труда педагогических работников, и в середине августа должно представить их на комитет по образованию и науке Совета Федерации.- В ЗС создали рабочую группу по совершенствованию межбюджетных отношений. К каким решениям пришли депутаты?- Я вхожу в эту рабочую группу. Основной посыл, который нами руководит, - нехватка средств в бюджетах муниципальных образований. Безусловно, главная наша задача заключалась в том, чтобы увеличить бюджеты муниципальных образований. Определённое количество налоговых поступлений мы передали с областного уровня на муниципальный - 50% транспортного налога, 10% налога от упрощенной системы налогообложения. Но, к сожалению, это не решает задачу полностью. На последнем заседании ЗС мы утвердили рекомендации по отчету об исполнении бюджета прошлого года - рекомендовали продолжить работу по совершенствованию межбюджетных отношений.Непростые задачи- Ваш комитет ведёт работу с наказами избирателей. Расскажите об основных, которые рассмотрели за этот год...- Наказы, в основном, касались софинансирования строительства школ, детских садов и спортивных сооружений. Их уже рассмотрели и утвердили, но чтобы выполнить - требуется время.Я хотела бы остановиться на одном из наказов, который исходил от комитета и учитывал чаяния всех муниципальных образований. Он касался поддержки загородных детских лагерей. Мы понимаем, что не каждое муниципальное образование содержит такой объект, в области загородных муниципальных лагерей - 21, например, в Муроме - 5, в Коврове - 4. А есть районы, где такой инфраструктуры попросту нет. Поэтому на публичных слушаниях 2020 года я выходила с инициативой, чтобы предусмотреть в бюджете адресную помощь муниципальным образованиям. Нужно сказать, что нам удалось доказать исполнительной власти, что обеспечение комфортного детского отдыха - это действительно важно, и нас поддержали. В бюджете предусмотрели 21 млн рублей - по миллиону на каждый лагерь.- В прошлом месяце произошли крупные пожары в Областном театре драмы и ДК в Гусь-Хрустальном. Многих жителей удивило, что эти объекты не были застрахованы от пожара. В будущем будут закладывать в региональные и районные бюджеты средства на страховку учреждений культуры?- Мы этот вопрос обсуждали и в нашем комитете с директором департамента культуры Алисой Бирюковой, и на заседании комитета по бюджетной политике. Безусловно, страхование (как один из методов снижения рисков) имеет место. Но мы понимаем, какие финансовые ресурсы для этого необходимы. На сегодняшний период руководство департамента культуры говорит о том, что они, используя метод приоритетов, будут рассматривать определенные объекты, которые требуют процедуры страхования.Если говорить о муниципальных образованиях, то здесь вопрос опять-таки упирается в межбюджетные отношения (недостаток финансовых средств). Я поинтересовалась в Ковровской администрации, сколько бы нам нужно было денег на то, чтобы выполнить все рекомендации и предписания пожарных органов. Оказалось, что это десятки миллионов, которых у города нет. Поэтому здесь проблема для муниципалитетов упирается не только в страхование, но и в обеспечение противопожарной безопасности.Что касается областных учреждений, то объекты, которые сгорели, как отметила А.М.Бирюкова, отвечали требованиям противопожарной безопасности. Но это не помогло.- В этом году областной парламент «омолодил» владимирских служителей науки, расширив границы понятия «молодой учёный». Для чего это сделали?- Это изменение закона родилось не случайно. Мы, вузовские работники, руководствуемся понятием «молодой ученый» согласно Распоряжению Правительства «Об утверждении основ государственной молодёжной политики Российской Федерации до 2025 года». Возрастные критерии отнесения молодого человека к данной категории в областном законе были несколько занижены (это лица до 30 лет). В этой связи мы предлагаем привести всё в соответствие, учитывая, что участники областной грантовой поддержки - это молодые ученые вузов региона. Это не лоббирование чьих-то интересов, это - для всего научного сообщества. К тому же в проекте ФЗ «О молодёжной политике» определено, что молодёжь - это лица до 35 лет. Так что все логично и обоснованно.- Наше интервью проходит в преддверии Дня физкультурника. Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?- Конечно, в условиях пандемии главное для всех - это здоровье. Но пусть забота о здоровье будет нашим общим приоритетом всегда. Пусть больше становится сторонников активного и здорового образа жизни. Я и мои коллеги в округах всегда будем в этом помогать.Илья МорозовКстати: Спортсменам, которые добились значимых результатов на олимпийских играх и других крупных соревнованиях, увеличили премию в 10 раз - с 50 до 500 тыс. рублей. Тр