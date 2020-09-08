На ремонт, по предварительным подсчетам, потребуется без малого 450 миллионов рублей.

Руководство партии обратилось в Правительство с просьбой выделить средства на ремонт Владимирского академического драмтеатра, пострадавшего при пожареНа ремонт, по предварительным подсчетам, потребуется без малого 450 миллионов рублей, говорится в письме секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака в адрес Председателя Правительства Михаила Мишустина.«Владимирский академический областной драматический театр — одно из ведущих и знаковых учреждений культуры для жителей региона. Его спектакли почти всегда собирают полные залы зрителей. Кроме того, это один из старейших театров России (основан в 1848 году) и единственный профессиональный драматический театр в регионе», — говорится в письме.Труппа театра, в которую входят заслуженные и народные артисты России, неоднократно становилась победителем различных театральных фестивалей в нашей стране и за рубежом. А в стратегии развития театра приоритетное внимание уделяется достижению целей национального проекта «Культура».«11 сентября 2020 года Владимирский драматический театр открывает новый, 172-й, театральный сезон. Однако в связи с повреждениями здания театра из-за пожара спектакли планируется проводить в областной филармонии, областном театре кукол и других учреждениях культуры Владимирской области. Скорейшее восстановление театра и возвращение его коллектива на родную сцену является важнейшим условием возобновления полноценной культурной жизни региона», — подчёркивается в письме.случился 29 июня 2020 года. Причиной возгорания стало короткое замыкание во время электротехнических работ. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Серьезно повреждены большой зал и главная сцена.