Многочисленные нарушения выявила прокуратура в ходе проверки в фельдшерско-акушерских пунктах.

Многочисленные нарушения выявила прокуратура в ходе проверки в фельдшерско-акушерских пунктах Суздальского района. Они касались состояния медучреждений.В частности, в двух ФАПах деятельность не осуществлялось, поскольку в Брутово отсутствует помещение для размещения ФАПа, в Богослово здание находится в аварийном состоянии.С целью восстановления прав граждан на надлежащее медицинское обслуживание межрайонным прокурором в Суздальский районный суд направлено административное исковое заявление. В нем прокуратура потребовала обязать лечебное учреждение организовать и обеспечить деятельность ФАПов в указанных населенных пунктах в соответствии с требованиями законодательства, а департамент здравоохранения Владимирской области - обеспечить финансирование указанных мероприятий. Решением суда требования прокурора удовлетворены. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.