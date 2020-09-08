Один из недостатков жизни в большом городе — это постоянная освещенность улиц, которая может стать серьезным препятствием для отдыха людей, проживающих на нижних этажаха многоквартирных домов.

В некоторых случаях свет от фонарей настолько яркий, что с помощью него вполне можно читать. Ни о каком спокойном сне в таких условиях не может быть и речи.

К счастью, проблема уже давно имеет решение. Наряду с классическими шторами, на окна можно установить жалюзи изолайт с плотными непроницаемыми для света ламелями. Один оборот управляющей ручки и в помещении становится темно даже в дневное время. Ни один другой тип занавеса не обладает такой же эффективность.

Приобретать горизонтальные жалюзи на пластиковые окна лучше всего в организациях, которые занимаются изготовлением соответствующих конструкций на заказ. В настоящий момент остекление в квартирах может иметь любую конфигурацию и размеры, а значит, правильно подобрать комплект жалюзи из типовых размеров будет очень сложно. Проще, а зачастую и дешевле изготовить новые на заказ. В качестве бонуса компания изготовитель может предложить бесплатный монтаж или хорошую скидку на эту услугу.

На сайте https://www.rollospb.ru/venetian/ можно найти всю необходимую для потенциального покупателя информацию. Там же представлены достоинства классических горизонтальных жалюзи. В настоящий момент существует множество подвидов конструкций, каждый из которых имеет свои особенности.