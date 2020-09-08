Во владимирском парке завершают первый этап реновации.
В 2019 году по итогам открытого голосования жители Владимира выбрали этот парк в Добром тем общественным пространством, которое нуждается в приоритетном благоустройстве. Работы финансируют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
Почти всё готово
На днях по поручению главы администрации города Владимира Андрея Шохина его первый заместитель Владимир Гарев провел выездное рабочее совещание непосредственно на «стройплощадке». Он напомнил, что из-за большого объёма работ проект выполняют в 2 этапа. Первый этап стартовал 2 июня этого года. Объём его финансирования - почти 74 млн руб. из федерального и городского бюджетов. Плановый срок окончания первого этапа работ - 1 сентября 2020 года.
Начальник управления городскими проектами администрации города Антон Аручиди рассказал: объекты первого этапа готовы на 85-90 %. Уже смонтировали сети водоснабжения ко всем будущим объектам парка, канализационные и ливневые сети, завершается наладка систем освещения с уличными торшерами и светодиодными светильниками. В этом году в парке появятся радиальные прогулочные аллеи, первый отрезок велосипедной дорожки, цветочные клумбы, навесы для отдыха, лавочки и урны. Кроме того, на первом этапе реновации парка построят огороженную площадку для выгула и тренировок собак, а также туалеты.
Уже 1 сентября этого года одним из главных центров притяжения в парке «Добросельский» станет большой и яркий детский городок, состоящий более чем из 60 элементов. По словам представителя компании ДСК Раффи Мкртчана, городок готов уже на 90 %. Уже наносят резиновое покрытие для безопасности детей. Детский городок площадью 2 тыс. кв. м состоит из 3-х зон, оборудованных игровыми элементами для детей разных возрастов.
В этом году по программе «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» в парке построили всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Уже готовы стадион площадью 1800 кв. м, беговые дорожки, сектор для прыжков, площадка для волейбола, баскетбола и тенниса, комплекс тренажеров для силовых упражнений. Установили трибуну на 100 мест с подтрибунным пространством для хранения инвентаря, 2 утеплённые раздевалки и другие объекты спортивной инфраструктуры. Беговые дорожки покрывают безопасным резиновым полотном. Естественно, что все объекты, построенные в ходе реновации, будут бесплатными для посещения.
Владимирцы довольны
Исполняющая обязанности председателя горсовета Лариса Пышонина, городские общественники и активные жители задали сотрудникам городской администрации и представителям компании-подрядчика интересующие их вопросы. Получили исчерпывающие ответы. Общественники поблагодарили администрацию города и строителей за то, что те с большим вниманием относятся ко всем пожеланиям жителей.
В частности, приняты меры по максимальному сохранению в парке зеленых насаждений. Напомним, Андрей Шохин еще на стадии проектирования «завернул» предложения по расчистке части паркового пространства под ФОК. В проект внесли необходимые изменения. Шохин поддержал и идею общественного контроля за ходом работ, распорядился оказывать контролёрам содействие.
Жители вместе с экологами буквально пересчитали сотни деревьев, находящиеся в зоне работ. Они продолжают ежедневно следить за их сохранностью. Благодаря «зелёному мониторингу» выявлено несколько сухих, аварийных деревьев. Их удалят по согласованию с экологами. В ряде мест пришлось скорректировать траекторию аллей и прогулочных дорожек, чтобы сохранить десятки здоровых деревьев.
По словам Ларисы Пышониной и лидера инициативной группы жителей Марии Щегловской, жители довольны качеством работ на всех объектах. Жителям очень нравится, как преображается парк, и все они с нетерпением ждут когда завершат работы первой очереди реновации.
Наталья Озерова