Во владимирском парке завершают первый этап реновации.

В 2019 году по итогам открытого голосования жители Владимира выбрали этот парк в Добром тем общественным пространством, которое нуждается в приоритетном благоустройстве. Работы финансируют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».Почти всё готовоНа днях по поручению главы администрации города Владимира Андрея Шохина его первый заместитель Владимир Гарев провел выездное рабочее совещание непосредственно на «стройплощадке». Он напомнил, что из-за большого объёма работ проект выполняют в 2 этапа. Первый этап стартовал 2 июня этого года. Объём его финансирования - почти 74 млн руб. из федерального и городского бюджетов. Плановый срок окончания первого этапа работ - 1 сентября 2020 года.Начальник управления городскими проектами администрации города Антон Аручиди рассказал: объекты первого этапа готовы на 85-90 %. Уже смонтировали сети водоснабжения ко всем будущим объектам парка, канализационные и ливневые сети, завершается наладка систем освещения с уличными торшерами и светодиодными светильниками. В этом году в парке появятся радиальные прогулочные аллеи, первый отрезок велосипедной дорожки, цветочные клумбы, навесы для отдыха, лавочки и урны. Кроме того, на первом этапе реновации парка построят огороженную площадку для выгула и тренировок собак, а также туалеты.Уже 1 сентября этого года одним из главных центров притяжения в парке «Добросельский» станет большой и яркий детский городок, состоящий более чем из 60 элементов. По словам представителя компании ДСК Раффи Мкртчана, городок готов уже на 90 %. Уже наносят резиновое покрытие для безопасности детей. Детский городок площадью 2 тыс. кв. м состоит из 3-х зон, оборудованных игровыми элементами для детей разных возрастов.В этом году по программе «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» в парке построили всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Уже готовы стадион площадью 1800 кв. м, беговые дорожки, сектор для прыжков, площадка для волейбола, баскетбола и тенниса, комплекс тренажеров для силовых упражнений. Установили трибуну на 100 мест с подтрибунным пространством для хранения инвентаря, 2 утеплённые раздевалки и другие объекты спортивной инфраструктуры. Беговые дорожки покрывают безопасным резиновым полотном. Естественно, что все объекты, построенные в ходе реновации, будут бесплатными для посещения.Владимирцы довольныИсполняющая обязанности председателя горсовета Лариса Пышонина, городские общественники и активные жители задали сотрудникам городской администрации и представителям компании-подрядчика интересующие их вопросы. Получили исчерпывающие ответы. Общественники поблагодарили администрацию города и строителей за то, что те с большим вниманием относятся ко всем пожеланиям жителей.В частности, приняты меры по максимальному сохранению в парке зеленых насаждений. Напомним, Андрей Шохин еще на стадии проектирования «завернул» предложения по расчистке части паркового пространства под ФОК. В проект внесли необходимые изменения. Шохин поддержал и идею общественного контроля за ходом работ, распорядился оказывать контролёрам содействие.Жители вместе с экологами буквально пересчитали сотни деревьев, находящиеся в зоне работ. Они продолжают ежедневно следить за их сохранностью. Благодаря «зелёному мониторингу» выявлено несколько сухих, аварийных деревьев. Их удалят по согласованию с экологами. В ряде мест пришлось скорректировать траекторию аллей и прогулочных дорожек, чтобы сохранить десятки здоровых деревьев.По словам Ларисы Пышониной и лидера инициативной группы жителей Марии Щегловской, жители довольны качеством работ на всех объектах. Жителям очень нравится, как преображается парк, и все они с нетерпением ждут когда завершат работы первой очереди реновации.Наталья Озерова