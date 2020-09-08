Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил новый выпуск проекта Факт UP на YouTube, темой которого стала борьба с распространением коронавируса и его последствиями в Республике Коми. В начале весны регион был в числе первых по динамике распространения заболевания. Но власти смогли оперативно справиться с проблемой, благодаря чему республика стала одним из самых благополучных субъектов Федерации по эпидемиологической обстановке.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил новый выпуск проекта "Факт UP" на YouTube, темой которого стала борьба с распространением коронавируса и его последствиями в Республике Коми. В начале весны регион был в числе первых по динамике распространения заболевания. Но власти смогли оперативно справиться с проблемой, благодаря чему республика стала одним из самых благополучных субъектов Федерации по эпидемиологической обстановке.Значительная роль в борьбе с пандемией принадлежит лично главе республике Владимиру Уйбе. Благодаря его профессиональным качествам и медицинской подготовке регион смог быстро победить эпидемию.Все нужно было делать поступательно, но при этом сохранять высокие темпы, отметил Владимир Уйба. "Разобраться с очагами болезни, обеспечить безопасность персонала и срочно начать применять профилактические меры", – рассказал глава региона в новом выпуске проекта "Факт UP".Важно было не только бороться с вирусом, но и его последствиями. Поэтому власти региона оперативно приняли решение о создании специальных центров для лечения и реабилитации пациентов.Руководство Республики Коми показало пример качественного антикризисного менеджмента, считает исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина. Она отметила оперативность принятия решений, эффективную перестройку системы здравоохранения, а также высокое качество прогнозирования последствий."Алгоритм реагирования региональных властей на кризисную ситуацию достоин тиражирования в качестве примера по нивелированию негативных форс-мажорных последствий", – подчеркнула Федулкина.Проект "Факт UP" оценивает эффективность власти на местах, выявляет проблемы, обсуждает ситуацию с экспертами, местными жителями и чиновниками. Один выпуск – одна точка на карте. Проект ведет директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.