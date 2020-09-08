Что увидел председатель ЗС в Гусь-Хрустальном районе

1 сентября станет особым днём для десятков ребят из села Купреево - учебный год они начнут в новой школе.Надежды оправдалисьМестные жители долго ждали, кода достроят образовательное учреждение. Дело в том, что старая школа сгорела 5 лет назад.- Пожар случился 1 ноября 2015 года, - вспоминает директор Купреевской средней общеобразовательной школы Татьяна Соколова. - От здания практически ничего не осталось. Пришлось продлить каникулы и срочно решать вопрос о том, куда отправлять детей. Как юридическое лицо школу сохранили, сохранили весь педагогический коллектив. Малышей отправили учиться в Тащилово - это почти 9 км пути от нас, среднее и старшее звено - чуть дальше, в Колпскую школу, за 11,5 км. Временно вопрос решили, но свою новую школу и дети, и родители, и учителя очень ждали. Так что теперь мы все возвращаемся «домой».Сгоревшую школу построили в середине прошлого века. Она была одноэтажной и не отвечала современным требованиям. Новое учебное заведение уже готово, и оно кардинально отличается от старого. Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв убедился в этом лично:- Я думаю, что детям будет очень комфортно учиться здесь. По крайней мере, если бы я был ребёнком, для меня подобные условия показались бы настоящей фантастикой. В мои годы таких школ не было. С другой стороны, у нас в области, к сожалению, даже не во всех городах есть школы, как в этой деревне.Школу построили благодаря национальному проекту «Образование». На её возведение из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделили более 206 млн рублей. Двухэтажное здание рассчитано на 130 учебных мест - это даже больше нынешней потребности села. В День знаний за парты сядут 90 ребят, для которых создали все условия для комфортной учёбы. Самый большой - 9 класс, в него зачислили 14 учеников. В среднем же наполняемость и того меньше - от 9 до 10 человек в классе.Есть куда стремитьсяВ школе есть собственная столовая, где для детей ежедневно будут готовить горячую еду, и уютная библиотека. Учебные кабинеты и лаборатории сейчас оснащают современным оборудованием, отвечающим самым высоким требованиям. На эти цели выделили 9 млн рублей.- В этом году мы получили дополнительные деньги из федерального бюджета на закупку оборудования. Торги успешно прошли, мы подписали контракты, оборудование уже поступает, - рассказывает глава Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин.Кроме того, для детей построили актовый, спортивный и тренажёрный залы, предусмотрели комнаты отдыха для младших классов. В следующем году откроют центр «Точка роста», а в перспективе планируют создать краеведческий музей.Владимир Киселёв пожелал педагогическому коллективу купреевской школы готовить «стобалльников» и поддержал инициативу с музеем, приведя успешные примеры других образовательных учреждений области:- Одна из школ Гусь-Хру­сталь­но­го района (она располагается в посёлке Уршельский) завоевала гран-при конкурса на лучший школьный музей, рассказывающий о Великой Отечественной войне. Конкурс проводили по всей стране. Всего на участие подали более 3 тыс. заявок из 77 регионов. Так что ребята и педагоги - большие молодцы: победили, несмотря на такую высокую конкуренцию. В награду музею вручили премию - 500 тыс. рублей на дальнейшее развитие. Кстати, в числе призёров оказался и музей ковровской школы№ 14 - у него 3 место. Я знаю, что вы также планируете организовать свой школьный музей - краеведческий. Уверен, он получится очень интересным.Кузница здоровьяТакже во время поездки в Гусь-Хрустальный район Владимир Киселёв побывал в посёлке Красное Эхо. Там он посетил новый мини-стадион. Его построили, воплощая в жизнь национальный проект «Демография» и региональную программу «Спорт -норма жизни». Его возведение обошлось бюджету в 6,5 млн рублей.На многофункциональной спортивной площадке предусмотрели зоны для игры в футбол, баскетбол, волейбол и теннис. В зимний период она легко может преобразиться в каток и стать местом тренировок любителей хоккея и фигурного катания. Качество площадки очень высокое и позволяет проводить турниры по командным видам спорта на районном уровне.- Сюда приходят все местные жители, придерживающиеся активного образа жизни, - говорит директор отдела по вопросам спорта, семьи и молодёжи Гусь-Хрустального района Надежда Голубева. - Ворота площадки никогда не закрывают, поэтому спорт стал доступен для всех.Мини-стадион будут ежедневно посещать и десятки учеников местной школы. Даже сейчас, во время каникул, корт пользуется популярностью у юных физкультурников.- В Гусь-Хрустальном районе уже практически в каждом населённом пункте построили, как минимум, одну спортивную площадку. Это большой шаг вперёд, свидетельство того, что задачу, которую мы ставили ещё несколько лет назад, выполняют, - сказал председатель областного Заксобрания.Пути развитияВладимир Киселёв не оставил без внимания и крупнейшие производства района. Он посетил градообразующее предприятие в Красном Октябре. На заводе трудится почти половина местного населения. Немало сотрудников приезжают и из соседних населённых пунктов - зарплата, по районным меркам, достойная.Продукцию, которую производит завод, без преувеличения можно назвать уникальной. В цехах предприятия рождаются стеклянные бутылки для элитного алкоголя. В тару, сделанную в посёлке Красный Октябрь, разливают даже французские коньяки.Несмотря на то, что кризис практически не отразился на работе предприятия, трудности всё же есть. Связаны они с «вечной проблемой»...- Отсутствие хороших дорог и подъездных путей тормозит развитие не только этого завода, но и других в Гусь-Хрустальном районе, - говорит Владимир Киселёв. - Будем обсуждать с исполнительной властью, с главой области эту проблему. Я уже высказывал своё предложение губернатору относительно разработки отдельной программы реконструкции и строительства муниципальных дорог. Понятно, что это требует серьёзных затрат. Но именно здесь, в городах и сёлах районов, живёт большинство наших людей. А зачастую на «местах», в Гусь-Хрустальном районе в частности, дороги «убитые». Необходимо изыскивать деньги, в том числе за счёт кредитов. Если мы как самоцель будем сохранять очень низкий долг и не вкладывать деньги в область - развития не будет.Также председатель ЗС побывал и на старейшем фармацевтическом предприятии нашего региона - заводе ветпрепаратов в Гусь-Хрустальном. Первые партии продукции сошли с конвейеров завода в тяжёлом и героическом 1942 году.За минувшие десятилетия предприятие прошло серьёзный путь развития. Сейчас оно располагает современным оборудованием, отвечающим всем стандартам отрасли. Многие из спецучастков прошли модернизацию и способны конкурировать с ведущими европейскими производствами.Предприятие активно осваивает новые рынки. Об этом свидетельствует тот факт, что препараты для лечения и профилактики заболеваний животных, выпускаемые заводом, востребованы не только российским, но и внешним покупателем - около 70% продукции отправляют за рубеж.Владимир Киселёв искренне поблагодарил руководство и коллектив завода за помощь в период пандемии коронавируса - свои антисептики предприятие бесплатно поставляло в социальные учреждения города и области.Илья МорозовФото с сайтов: уршельский-адм.рф, top-vladimir.com, vedom.ruКстати: Школу построили благодаря национальному проекту «Образование». На её возведение из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделили более 206 млн рублей.