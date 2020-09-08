Президент России Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом производство российской вакцины от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
Президент России Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом производство российской вакцины от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
В России за последние сутки выявили 5 185 зараженных коронавирусом. Ежесуточное выявленное число носителей инфекции держится на уровне выше пяти тысяч уже несколько дней подряд.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом. Помимо прочего, главы государств обсудили совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Она была зарегистрирована 11 августа. Сейчас препарат проходит последний этап испытаний, в котором участвуют 40 тысяч человек.
Министерство просвещения не будет требовать от учителей делать прививку от коронавируса. Тестировать всех детей на наличие инфекции также не будут.
Коронавирусом в мире заразились более 27,11 миллиона человек. За время эпидемии COVID-19 забрал свыше 883 тысяч жизней. В США – 6,27 миллиона инфицированных.
Индия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. Ежедневно в стране выявляют более 90 тысяч носителей инфекции. Тем не менее власти продолжают смягчать ограничительные меры.
Коронавирус в Москве
Заболели – 267 047
Умерли – 4 905
Выздоровели – 222 252
Коронавирус в России
Заболели – 1 030 690
Умерли – 17 871
Выздоровели – 843 277
Коронавирус в мире
Заболели – 26 600 990
Умерли – 874 380
Выздоровели – 14 800 833
Статистика коронавируса в России и мире на 8 сентября 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
267 047
4 905
222 252
Россия
1 030 690
17 871
840 949
США
6 270 534
181 670
2 490 059
Весь мир
27 110 990
883 380
15 700 833
Коронавирус сегодня | | |
| | | |