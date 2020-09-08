Президент России Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом производство российской вакцины от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Президент России Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом производство российской вакцины от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".В России за последние сутки выявили 5 185 зараженных коронавирусом. Ежесуточное выявленное число носителей инфекции держится на уровне выше пяти тысяч уже несколько дней подряд.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом. Помимо прочего, главы государств обсудили совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Она была зарегистрирована 11 августа. Сейчас препарат проходит последний этап испытаний, в котором участвуют 40 тысяч человек.Министерство просвещения не будет требовать от учителей делать прививку от коронавируса. Тестировать всех детей на наличие инфекции также не будут.Коронавирусом в мире заразились более 27,11 миллиона человек. За время эпидемии COVID-19 забрал свыше 883 тысяч жизней. В США – 6,27 миллиона инфицированных.Индия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. Ежедневно в стране выявляют более 90 тысяч носителей инфекции. Тем не менее власти продолжают смягчать ограничительные меры.Коронавирус в МосквеЗаболели – 267 047Умерли – 4 905Выздоровели – 222 252Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 030 690Умерли – 17 871Выздоровели – 843 277Коронавирус в миреЗаболели – 26 600 990Умерли – 874 380Выздоровели – 14 800 833Статистика коронавируса в России и мире на 8 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква267 0474 905222 252Россия1 030 69017 871840 949США6 270 534181 6702 490 059Весь мир27 110 990883 38015 700 833Коронавирус сегодня | | || | | |