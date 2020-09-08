Число выявляемых случаев коронавируса в России продолжает держаться на уровне выше пяти тысяч.

Число выявляемых случаев коронавируса в России продолжает держаться на уровне выше пяти тысяч.За последние сутки в нашей стране выявлено 5 099 инфицированных. Более 23% не имели клинических проявлений COVID-19.За то же время вылечились 6 772 человека. Зафиксировано 122 летальных исхода.В Москве за истекшие сутки обнаружено 695 инфицированных. В Санкт-Петербурге – 210. На третье место по динамике распространения эпидемии вышла Ростовская область – выявлено 147 зараженных.За период эпидемии в России выявлено 1 035 789 зараженных коронавирусом. Более 850 тысяч к настоящему моменту вылечились. Почти 18 тысяч человек умерли.Новость дополняется.