Накануне стало известно о пропаже в Белоруссии нескольких оппозиционных политиков. Среди них была одна из соратниц Светланы Тихановской – Мария Колесникова.

Накануне стало известно о пропаже в Белоруссии нескольких оппозиционных политиков. Среди них была одна из соратниц Светланы Тихановской – Мария Колесникова.Свидетели утверждают, что видели, как Колесникову против ее воли затолкали в автомобиль. По словам очевидцев, неизвестные люди в масках пытались усадить ее в машину с надписью "связь". Когда 38-летняя активистка сопротивлялась, у нее выпал телефон. Похитители подобрали устройство.Помимо Колесниковой пропали еще несколько белорусских оппозиционеров – Антон Родненков и Иван Кравцов. Политолог Александр Сосновский считает, что если к этому причастен президент Белоруссии Александр Лукашенко и его люди, то для него это обернется полным крахом."Надеюсь, что к пропаже Колесниковой не имеют отношения люди Лукашенко. В противном случае он проиграл страну", – уверен специалист.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Колесникова, Родненков и Кравцов около 4 часов утра пересекли границу Украины, пройдя через контрольно-пропускной пункт "Александровка". Журналисты убеждены, что политиков принудили покинуть Белоруссию сотрудники спецслужб. Они отмечают, что ни один из трех оппозиционеров не планировал выезжать за границу, тем более – в такое время суток. Наблюдатели предполагают, что все трое были задержаны по приказу, который отдал Александр Лукашенко или высокопоставленные чиновники силовых ведомств, после чего их вынудили бежать.