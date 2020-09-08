Правовая школа по профилактике экстремизма начала новый учебный год с серии обучающих мероприятий для студентов колледжа.

Большинство экстремистских организаций в основном ориентируются на молодежь. Поэтому владимирских студентов учат, как не попасть в сети вербовщиков. Правовая школа по профилактике экстремизма начала новый учебный год с серии обучающих мероприятий для студентов колледжа. Студентам Гусь-Хрустального технологического колледжа и Гусевского стекольного колледжа рассказали об ужасающих последствиях терактов, продемонстрировали статистику, которая наглядно отражает ситуацию, объяснили, как вербуют и что делать, чтобы не стать жертвой экстремистов. Ребята смотрели ролик с жизнеутверждающим названием «Жить».Напомним, что правовая школа по профилактике экстремизма больше десяти лет просвещает молодежь, обучая противодействию экстремизму, стремясь сформировать у молодого поколенияя антиэкстремистского и антитеррористического сознания, вовлекая студентов в социально-ориентированную деятельность.Официальный сайт школы – . Кроме того, информацию о её работе можно получить по хэштегам: #НашМирНашеДело #ВместеМыСила #ВместеПротивТеррора #МыЗаМир.