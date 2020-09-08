Похолодание начнется с усиления ветра. На область надвигается непогода. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона в

Похолодание начнется с усиления ветра. На область надвигается непогода. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона в ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью ожидается усиление западного ветра. Порывы могут достигать 18 м/с. Главное управление МЧС России предупреждает, что неблагоприятные погодные явления повышают риски отключения электроэнергии, обрушения рекламных щитов, падения деревьев. В непогоду