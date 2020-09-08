В случае возникновения происшествия звоните по номерам телефонов 01, 101 и 112.

По данным владимирских метеорологов, на территории региона в ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью ожидается усиление западного ветра. Порывы могут достигать 18 м/с.Жителям области рекомендуют не оставлять автомобили под рекламными щитами и деревьями. В случае возникновения происшествия звоните по номерам телефонов 01, 101 и 112.Напомним, в ночь на 15 июля 33 регион накрыл настоящий шторм. Ливень, ураганный ветер, сотни искорёженных деревьев, десятки побитых машин и бурные дождевые реки вместо дорог.