Партия представила проект реконструкции Центрального городского парка.

Партия «Новые люди» презентовала костромичам проект реконструкции Центрального городского парка. Для этого в столицу региона прибыл основатель и председатель партии Алексей Нечаев и руководитель проектной группы, эксперт ОНФ и Общественной палаты РФ Сергей Чураков.Парк – лицо городаТипичной представленную программу благоустройства точно не назовёшь. Это не стандартные асфальтово-бордюрные решения, к которым тяготеет чиновничество по всей стране. Подход «Новых людей» – это продуманность, многофункциональность, безопасность и удобство. Во всех зонах активного движения планируется использование современных травмобезопасных покрытий.«Одной из самых сложных в проектировании было пространство для самых маленьких. Потому что дети видят мир по-другому, они даже двигаются иначе – не по прямой, а зигзагами. Поэтому мы сделали дорожки в этой зоне зигзагообразными, и все остальные элементы расположили так, чтобы удобно было детям, а не нам, взрослым дядям», – рассказал Алексей Нечаев.Парк «Центральный» – лицо города, исторически значимое место для жителей Костромы, поэтому дизайн-проект предусматривает сохранение центральной аллеи и создание дополнительных освещённых дорожек для тихих прогулок.По мнению «Новых людей», в обновлённом парке должно найтись место каждому посетителю – и многодетным родителям, и пожилым людям, желающим посидеть на лавочке в тенистой тишине. Поэтому архитекторы предлагают разделить парковую территорию на восемь основных зон.Пятая зона – железная дорога. О ней речь шла отдельно. Есть мнение, что у многих костромичей к паровозику с вагончиками особое ностальгическое отношение, ведь на этом аттракционе выросло не одно поколение жителей областного центра. Поэтому его нужно оставить, но привести в порядок.И, наконец, оставшиеся три зоны – молодёжная, ярмарочная и пешеходная. В соответствии с зонированием на территории разместятся детское кафе с фотозоной, столы для настольного тенниса и открытый кинотеатр. На молодёжной площадке – простор для общения, уютных пикников, небольших уличных концертов и более внушительных опен-эйров. Торговые ряды – для стрит-фуда и прилавков с сувенирной продукцией.«Приехав в город, мы в первую очередь отправились в парк. У этого места отличная атмосфера, чувствуется, что горожане его любят и стремятся сюда. Но, очевидно, нужно многое менять», – говорит Алексей Нечаев.Партийцы отметили, что проект разработан на основе пожеланий жителей Костромы. Особый акцент сделан на соответствии аттракционов и детских площадок ГОСТам и строительным нормативам. Проектом предусмотрено покрытие площадок из экологически чистых материалов, а также безопасные аттракционы и карусели для детей.Отдельно, по европейским стандартам, проработан ландшафтный дизайн. Существующий зелёный уголок с его красивыми деревьями дополнят сотни кустарников, которые выступят живой изгородью между прогулочной и игровой зонами так, чтобы и пространство просматривалось, и перемахнуть через этот забор было невозможно. Дополнительно планируется высадить 150 деревьев, а также создать цветочные клумбы и альпийские горки, продлить газоны на входе.Образец завтрашней жизниАлексей Нечаев отметил, что «Новые люди» намерены добиваться финансирования на реализацию проекта при помощи политических инструментов и объединения горожан вокруг данной инициативы.«Для проведения качественной и результативной работы нам необходимо создать фракцию в областной думе, – отметил Нечаев. – Мы уверены, что при поддержке костромичей сможем преодолеть пятипроцентный барьер на выборах 13 сентября. Количество костромичей, которые хотят перемен к лучшему, растёт постоянно. Нашу работу одобряют уже более 16 тысяч костромичей. Ничего нет важнее и ценнее поддержки людей. В наши ряды влились активисты, которые участвуют в общественно значимых инициативах в Костроме, Нерехте, Шарье, Красном-на-Волге, Мантурово, Кадые и других населённых пунктах».По мнению партийцев, преображение парка в Костроме значительно повысит туристическую привлекательность областной столицы, серьёзно поднимет статус территории, послужит импульсом для её комплексного развития. «Новые люди» рассчитывают, что городская администрация обратит внимание на это предложение и воспользуется представленными наработками на благо костромичей.==============Выполнение программных планов и тезисов, содержащихся в настоящем агитационном материале, будет осуществляться исключительно на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.Опубликование агиатационного материала оплачено из избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение в Костромской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».