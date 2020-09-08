Поставки препарата в регионы ожидаются в ближайшее время.

Первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Поставки препарата в российские регионы ожидаются в ближайшее время, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава."Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот", - говорится в сообщении.Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко пояснял, что под гражданским оборотом на этом этапе подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности, учителей и медиков, которую будут проводить параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями.