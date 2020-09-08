Первые соревнования всероссийского уровня после пандемии. Во Владимире проходит Первенство России по греко-римской борьбе. В состязаниях принимают участие спортсмены до 21 года. В столицу 33

Первые соревнования всероссийского уровня после пандемии. Во Владимире проходит Первенство России по греко-римской борьбе. В состязаниях принимают участие спортсмены до 21 года. В столицу 33 региона приехали 350 участников почти из 60 регионов страны. Подобные соревнования проходят в нашем городе не впервые и всегда Владимир получал от всероссийской Федерации спортивной борьбы высокие баллы за организацию.