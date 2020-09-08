С момента президентских выборов в Белоруссии прошел почти месяц, но о предстоящей инаугурации Александра Лукашенко нет ни слова. Почему глава государства не спешит?

С момента президентских выборов в Белоруссии прошел почти месяц, но о предстоящей инаугурации Александра Лукашенко нет ни слова. Почему глава государства не спешит?Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80%. Но о дате инаугурации главы государства по-прежнему ничего не слышно.Согласно белорусскому законодательству, церемония вступления президента в должность должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Однако Лукашенко никогда не тянул до последнего.Так, в 1994 году инаугурация прошла на 10-й день после выборов. В 2001 году – на 11-й, в 2006-м – на 20-й, в 2010 году торжественная церемония состоялась на 33-й день после голосования, а в 2015-м – на 26-й, отмечает белорусская "Солидарность".По всей видимости, на сей раз Александр Лукашенко решил побить рекорд. После 9 августа прошло 29 дней, но власти даже не заикнулись о дате инаугурации, отмечают журналисты.По данным издания, торжественную церемонию планировалось провести 30 или 31 августа – на 66-летие главы государства. Но планы Лукашенко совместить приятное с полезным нарушила оппозиция.Из-за массовых акций протеста власти решили отложить инаугурацию. Торжественная церемония может усилить протестные настроения в обществе, отмечает издание.Инаугурация станет важным символическим актом, который может нарушить сложившийся баланс сил – поэтому Лукашенко предпочитает не спешить. "Кондуктор понимает": на этот раз праздник может обернуться чем угодно", – резюмируют журналисты.В минувшее воскресенье в Белоруссии прошли очередные акции протеста. По некоторым данным, в них участвовали более 100 тысяч человек. Оппозиция призывает сесть за стол переговоров, но он отказывается от диалога с оппонентами.