Президент России Владимир Путин встретился с победителями суперфинала конкурса Лидеры России. Им российский лидер раскрыл главный критерий продвижения по службе государственных служащих.

Президент России Владимир Путин встретился с победителями суперфинала конкурса "Лидеры России". Им российский лидер раскрыл главный критерий продвижения по службе государственных служащих.Победителями суперфинала третьего сезона конкурса "Лидеры России", который состоялся в Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске, стали 106 человек. Владимир Путин обратился к ним в режиме видеоконференции."Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, вот что важно", – заметил президент России. Для этого и нужны честные и прозрачные правила, востребованные во всех сферах жизни. Также глава государства четко обозначил критерии, по которым должен происходить отбор для дальнейшего карьерного роста государственных служащих."Продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан. Всегда и во всем следовать принципам служения людям, обществу, родной стране", – подчеркнул Владимир Путин.Он добавил, что за три года, которые проводится конкурс, "Лидеры России" успели стать эффективным механизмом, позволяющим отыскивать и поддерживать хороших управленцев. Участникам же это мероприятие предоставляет возможность для роста и расширения профессиональных горизонтов. По словам российского лидера, речь идет не только о государственной, но и об иных сферах."Грамотные управленцы, где бы они ни работали, нужны везде и всегда", – заметил Владимир Путин.Президент заметил высокую работоспособность, нацеленность на результат и умение брать на себя ответственность у победителей "Лидеров России". Именно эти качества и помогли им одержать победу."Растут запрос и внимание к конкурсу со стороны профессионалов. Причем не только в нашей стране, но из-за границы много заявок", – рассказал президент России. Самую большую ценность, добавил он, которую дает конкурс – это работа с наставниками. "А это профессионалы высшей пробы", – подчеркнул Владимир Путин.