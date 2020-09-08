Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо в связи с ситуацией вокруг фильма Александра Рогаткина Беслан. Видеохостинг ограничил распространение документальной ленты на территории России.

Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо в связи с ситуацией вокруг фильма Александра Рогаткина "Беслан". Видеохостинг ограничил распространение документальной ленты на территории России.Ограничение распространения фильма "Беслан" в Роскомнадзоре назвали недопустимым. Как говорится в письме, которое ведомство направило руководству корпорации, документальная лента была отмечена видеохостингом как недопустимый материал."При этом он транслировался в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации", – приводит РИА Новости выдержки из письма.Произошедшее в Роскомнадзоре расценили как акт цензуры. В ведомстве потребовали от сервисов Google строгого соблюдения российского законодательства в части распространения информации и напомнили об одном из положений Конституции, которое запрещает цензуру.Напомним, что в среду, 3 сентября, на телеканале "Россия 1" был показан документальный фильм-расследование "Беслан" журналиста Александра Рогаткина.Документальная лента рассказывает о событиях 1 сентября 2004 года. Тогда террористы захватили более тысячи заложников. Жертвами стали 334 человека, из них 186 – дети.