Жителей приглашают задвать вопросы на тему «Оспаривание в судебном порядке прав на недвижимое имущество и обременений недвижимого имущества».

Управление Росреестра по Владимирской области 11 сентября проведет прямую телефонную линию . Жители региона смогут задать свои вопросы, которые соответствуют заданной теме:«Оспаривание в судебном порядке прав на недвижимое имущество и обременений недвижимого имущества»На вопросы граждан ответит главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения - Кузьмичева Светлана Евгеньевна.Время проведения прямой линии с 09:00 до 10:30 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 45-08-79.Напомним, что в соответствии с пунктом 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами.