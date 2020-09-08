В ходе осмотра автомобилей задержанных изъяты мобильные телефоны, подложные государственные регистрационные знаки и специальные наклейки, искажающие их номера...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в отношении автовладельцев.По версии следствия, для реализации преступного замысла они инсценировали дорожно-транспортные происшествия. В частности, в конце июля на улице Герасима Курина злоумышленники бросили в проезжающий мимо пешеходного перехода автомобиль кусок мыла, имитируя удар. После этого один из участников группы на своем автомобиле догнал отъехавшего от перехода водителя и сообщил, что тот совершил ДТП. Когда они вернулись к предполагаемому месту аварии, второй соучастник выдал себя за сбитого пешехода и представился сотрудником правоохранительных органов. Он потребовал выплатить ему компенсацию за причинение вреда здоровью, а также возместить денежные средства за испорченные часы, ремонт которых будет стоить порядка двух миллионов рублей. Введенный в заблуждение водитель отдал все имеющиеся при себе деньги в размере 200 тысяч рублей автоподставщикам, после чего те скрылись.Следователем отдела МВД России по району Фили-Давыдково города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий двое предполагаемых участников группы задержаны на улице Маршала Тухачевского. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В ходе осмотра автомобилей задержанных изъяты мобильные телефоны, подложные государственные регистрационные знаки и специальные наклейки, искажающие их номера. Также обнаружена наждачная бумага, предположительно, используемая для порчи транспортных средств, а также мыло и конфеты для имитации удара.Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк