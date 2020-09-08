Гордость области – ведущие предприятия

Несмотря на парламентские каникулы, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв продолжает работу - выезжает на ведущие предприятия области.Поддержать заводВозможные формы государственного стимулирования градообразующих предприятий Владимир Киселёв обсудил с руководством кольчугинского завода «Электрокабель».Это предприятие ведёт свою историю с 1939 года. Сейчас завод - один из лидеров своего сегмента в России и поставляет продукцию таким гигантам, как Россети, Московский и Санкт-Петербургский метрополитены, МТС, МГТС, Ростелеком, ОСК, ОЭК, РЖД, Газпром и другие. На производстве задействованы почти 2 тыс. сотрудников. Средняя заработная плата - около 40-45 тыс. рублей. «Электрокабель» не только градообразующее предприятие моногорода Кольчугино, но и один из крупнейших налогоплательщиков области, ответственный социальный партнер. Глава администрации Кольчугинского района Максим Барашенков перечислил множество проектов, в которых участвует предприятие. К примеру, софинансирует строительство новой школы и ремонт местного Дома культуры, содействует в благоустройстве нескольких общественных пространств, асфальтировании больничного городка.Последние несколько лет завод масштабно реконструируют. Только в 2020 г. в модернизацию вложили около 250 млн рублей. Существенно расширили номенклатуру изделий. Директор предприятия Евгений Суходоев рассказал гостям о планах. Впереди - глобальная реновация, по итогам которой создадут новое производство. На это, предположительно, затратят 3 млрд рублей.Руководители завода обсудили со спикером областного парламента возможные варианты государственной поддержки.- Я не первый раз на этом заводе. Наблюдаю, как активно он развивается, какую большую социальную работу ведёт для горожан. Мы посмотрели обновленные цеха, модернизированные участки, которые позволили расширить перечень выпускаемой продукции и существенно увеличить её объёмы. Очевидно, что завод делает большие инвестиции, и это нужно поддерживать. Мы обсудили, какая именно нужна помощь. Прежде всего, это дешёвые кредиты, а также определённые налоговые преференции и иные формы государственного стимулирования, - пояснил спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв.«Запускают ракеты в небо»- так говорят о профессионализме работников ВНИИ «Сигнал». 21 августа на предприятии праздновали 65-летний юбилей. В числе почётных гостей был спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв.В поздравительной телеграмме от Президента России, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина говорится, что сейчас институт занимает прочные позиции крупного исследовательского и производственного центра, вносит весомый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны, наращивание боевой мощи Отечественных Вооруженных сил. Почётную грамоту коллективу предприятия по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко вручила представитель Заксобрания в СФ Ольга Хохлова. Благодарственные письма лучшим работникам предприятия передал депутат Государственной Думы Игорь Игошин.Владимир Киселёв побывал на предприятии в преддверии праздника – ознакомился с работой некоторых отделов и цехов, социальными проектами НИИ, пообщался со специалистами. И на празднике поделился своими впечатлениями:- Для меня большая радость и честь быть сегодня с вами, поздравить коллектив одного из лучших предприятий области, известного всей России. «Сигнал», без преувеличения, - гордость нашего региона. Вы выполняете важнейшую задачу, во многом обеспечивая обороноспособность страны. Когда в новостях мы слышим о новейших образцах вооружения нашей армии, мы знаем, что к этой сложнейшей работе причастны и вы. Меня многое поразило - и технические возможности, и качество выпускаемой продукции, и планы дальнейшего развития. А в первую очередь, конечно, люди – ваш уникальный коллектив. Знаю, что у вас трудится немало молодёжи, и в то же время есть специалисты, которым уже 80 лет. Это прекрасный сплав энергии и опыта, который позволяет предприятию уверенно смотреть в будущее.Три срока службыСпикер вручил Почётные грамоты Законодательного Собрания экономисту по планированию Наталье Евлановой и слесарю Александру Лебедю. В числе награждённых в честь юбилея – монтажница радиоэлектронной аппаратуры и приборов Татьяна Семёнова. Ей вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Впервые Татьяна пришла работать в институт в 1986 году, потом пробовала себя на других предприятиях, но все равно вернулась на родной «Сигнал» - и вот уже более 20 лет трудится здесь. На этом же предприятии работает её сестра, а теперь ещё и дочь, которая уже успела победить на внутрипроизводственном конкурсе. Высокая награда для династии Семёновых – повод для гордости, но отнюдь не причина почивать на лаврах и требовать для себя каких-то особых условий.- Все, что мне поручают, я выполняла и буду выполнять. Будем обязательно стараться. У нас тут по-другому не принято! - говорит Татьяна.- Добросовестность и забота о том, чтобы результат твоего труда имел безукоризненное качество, - это наше общее правило! - подтвердил Евгений Шашков, ведущий инженер-конструктор. Он работает на предприятии с 1969 года, имеет множество заслуженных наград. Недавно ему исполнилось 70 лет, так что этот год для него дважды юбилейный. Всегда с удовольствием смотрит трансляции военных парадов на Красной площади, потому что знает - в них участвует техника, рождённая в стенах «Сигнала». Вспоминает, что когда шло становление коллектива, приехало много представителей самых передовых научно-технических институтов, была задана высокая планка, и её всегда старались только повышать. Некоторые разработки ВНИИ прослужили по 3 срока эксплуатации. Труд Евгения Шашкова до сих пор востребован на предприятии, своё мастерство инженер-наставник передает молодёжи.Именно таких специалистов имел в виду генеральный директор НИИ Владимир Пименов, когда сказал:- Самая большая ценность - это наши люди. И, если говорить о планах, то, прежде всего, это - сохранить и укрепить коллектив предприятия. Если будет коллектив, то мы сможем удержать лидирующие позиции по всем направлениям. Нам уже 65, но у нас всё ещё впереди.В честь юбиляров на заводской площадке выступила с концертом знаменитая группа «Любэ» во главе с Народным артистом РФ Николаем Расторгуевым.Татьяна ЛазареваКстати: Какая именно нужна помощь? Прежде всего, это дешёвые кредиты, а также определённые налоговые преференции и иные формы государственного стимулирования.