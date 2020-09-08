Объявлен Всероссийский конкурс, посвящённый празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования.

Объявлен Всероссийский конкурс, посвящённый празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования.рганизатором мероприятия выступает Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов профессионального образования при поддержке Министерства просвещения РФ.К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные участники и команды до пяти человек. Соревнования будут проходить в два этапа: приём заявок и конкурсных работ – с 1 по 31 октября 2020 года; определение победителей – с 1 по 14 ноября 2020 года.Для участия в конкурсенеобходимо направить заявку по адресу: с пометкой «Заявка на участие в конкурсе арт-объектов», создать арт-объект и установить его на территории образовательной организации.(Фото:Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)