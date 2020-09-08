Утром 8 сентября в Пресненском суде Москвы началось заседание по делу заслуженного артиста. Михаила Ефремова признали виновным в смертельной аварии.

Утром 8 сентября в Пресненском суде Москвы началось заседание по делу заслуженного артиста. Михаила Ефремова признали виновным в смертельной аварии.С раннего утра возле здания столичного суда началась вакханалия. Услышать приговор пришли репортеры, поклонники, друзья и коллеги Михаила Ефремова. Не обошлось без конфликтов. По словам очевидцев, сумасшедшие фанаты звезды сцепились за место в "первом ряду" и не пропускали вперед журналистов.На месте событий также заметили шамана. Мужчина в длинном кафтане и головном уборе, украшенном перьями, устроил обряд. Он некоторое время ходил возле суда, пел песни и бил в бубен. Инцидент сняли журналисты телеграм-канала RT. Шаман объяснил, что такие действия должны защитить Ефремова от сурового наказания."На помощь" артисту также пришел "черный маг". Молодой человек разложил фотографии адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского и начал "колдовать". Следившие за порядком полицейские заинтересовались его работой и попросили пройти с ними в автозак.Как сообщает телеграм-канал Mash, задержанным оказался Никита Турчин – бывший участник 18-го сезона шоу "Битва экстрасенсов". Он называет себя "ключником", потому что ходит со связкой ключей, которые когда-то принадлежали уже умершим людям. Также известно, что он снимался в "Доме-2".3 Сен 2020 в 1:13 PDTНапомним, авария с участием случилась вечером 8 июня. Джип артиста вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель второй машины скончался от множественных переломов в больнице. Медицинская экспертиза установила, что актер был пьян в момент ДТП.