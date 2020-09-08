Траву покосили, но так и не убрали. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители дома № 11 «Б» по улице Безыменского. Все лето люди старшего поколения добивались от городских

Траву покосили, но так и не убрали. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители дома № 11 «Б» по улице Безыменского. Все лето люди старшего поколения добивались от городских служб покоса травы у своего дома. Следить за этой территорией должен муниципалитет. Несколько недель назад просьбы людей все же были услышаны. Траву скосили, но не убрали