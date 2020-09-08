Все артефакты после научной обработки поступят в Александровский художественно-краеведческий музей.

В Александрове археологи обнаружили остатки деревянной мостовой 17-18 веков. Раскопки проводилотряд Суздальской археологической экспедиции Института археологии Российской академии наук под руководством старшего научного сотрудника, кандидата исторических наук И.Е. Зайцевой начал археологические работы на участке строительства в центре г. Александрова.Площадь находки составила около 1300 кв.м. В раскопе собрана внушительная коллекция индивидуальных находок – около 270 предметов, о которой позже нам расскажут археологи. Раскоп проводится в центре города. Все артефакты после научной обработки поступят в Александровский художественно-краеведческий музей.(Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Владимирской области )