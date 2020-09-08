В Александрове неизвестные испортили машину? На улице Геологов загорелся автомобиль, который простоял рядом с домом №2 несколько месяцев. Когда пожарные прибыли на место. Выяснилось, что

В Александрове неизвестные испортили машину? На улице Геологов загорелся автомобиль, который простоял рядом с домом №2 несколько месяцев. Когда пожарные прибыли на место. Выяснилось, что возгорание выросло до 2 квадратных метров. Пожар сотрудники МЧС оперативно ликвидировали. Как сообщают в тревожном ведомстве, по предварительной информации загорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Светлана