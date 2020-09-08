Нарушителям грозит уголовная ответственность.

30 августа текущего года инспекторами ДПС ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль «Деу Матиз» под управлением 31-летнего местного жителя. Инспекторы заподозрили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило предположения сотрудников полиции. В дальнейшем было установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Уголовные дела по аналогичным фактам возбуждены в ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении местных жителей 34 и 47 лет. Фигуранты, которые ранее привлекались к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии, повторно сели за руль, употребив алкоголь.Перед судом в ближайшее время предстанут 37 и 34-летний жители Ковровского района. Автомобили под управлением мужчин, находившихся в состоянии опьянения, инспекторы ГИБДД МО МВД России «Ковровский» остановили в поселке Мелехово и в районном центре.В сентябре текущего года отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 264.1 УК РФ. Обвинение предъявлено 32-летнему мужчине, который, будучи лишенным права управления транспортными средствами, сел за руль мотоцикла. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным постановлением направленны в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное инкриминируемой статьей - лишение свободы на срок до двух лет.Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере до 30 тысяч рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2-х лет. В случае управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.Помните! Садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы не только грубо нарушает закон, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.Сотрудники полиции обращаются к участникам дорожного движения: если у вас есть подозрение, что водитель нетрезв или вы заметили, что водитель, употребив спиртные напитки, собирается управлять транспортом, сообщите о данном факте по телефону 8 (4922) 54-16-65 в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области или по номерам телефонов территориальных отделов полиции.